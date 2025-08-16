Sesi Franca perde do Osasco e a invencibilidade no Estadual

Depois de vencer os três primeiros jogos pelo Campeonato Paulista, o Sesi Franca perdeu neste sábado, 16, para o Osasco, por 77 a 66, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes. O time francano não contou com os seus principais jogadores, atuando com a equipe sub-22.

O time francano não começou bem o jogo no setor defensivo, tomou 31 pontos contra 18 no primeiro quarto, perdendo também o segundo período por 17 a 16.

Comandado por Zezinho Limonta, o time venceu o terceiro quarto por 17 a 14, mas não conseguiu baixar a diferença para menos de 10 pontos. O último período ficou 15 a 15 e Franca perdeu a invencibilidade no campeonato estadual.