17 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TRISTEZA

Brigadista morre após passar mal durante incêndio em Igaçaba

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Defesa Civil
Combatente durante fogo na Portinari, neste sábado
Combatente durante fogo na Portinari, neste sábado

Um brigadista voluntário, identificado como Natal Pereira, morreu na tarde deste sábado, 16,após passar mal enquanto ajudava no combate a um incêndio em uma área de vegetação próxima à Rodovia Cândido Portinari, no distrito de Igaçaba, em Pedregulho (SP).

Segundo a Defesa Civil do município, o fogo começou pela manhã e mobilizou equipes locais. Durante a ação, Natal se sentiu mal e foi levado à Santa Casa de Pedregulho, mas não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca, que deve confirmar a causa da morte. A Defesa Civil informou que o mal-estar não estaria relacionado à inalação de fumaça durante o trabalho

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários