Brigadista morre após passar mal durante incêndio em Igaçaba

Um brigadista voluntário, identificado como Natal Pereira, morreu na tarde deste sábado, 16,após passar mal enquanto ajudava no combate a um incêndio em uma área de vegetação próxima à Rodovia Cândido Portinari, no distrito de Igaçaba, em Pedregulho (SP).

Segundo a Defesa Civil do município, o fogo começou pela manhã e mobilizou equipes locais. Durante a ação, Natal se sentiu mal e foi levado à Santa Casa de Pedregulho, mas não resistiu.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Franca, que deve confirmar a causa da morte. A Defesa Civil informou que o mal-estar não estaria relacionado à inalação de fumaça durante o trabalho