Francana vence o Botafogo e garante vaga no mata-mata

A Francana venceu o Botafogo, por 1 a 0, neste sábado, 16, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela última rodada da primeira fase da Copa Paulista.
Com o resultado, a Veterana avança às fase mata-mata da competição, com 14 pontos no Grupo 2
A partida começou equilibrada. Logo aos 5 minutos, a Francana perdeu o zagueiro Rodrigo, por lesão na coxa, sendo substituído por David. Aprimeira grande chance do jogo foi aos 34 minutos. Cauã Lucas bateu de longe por cobertura, mas o goleiro da Francana, Jonathan Braz, fez grande defesa.
Depois do susto, a Veterana saiu ao ataque e aos 38 minutos, depois de cobrança de lateral, Bruno Henrique cabeceou para dentro da área e Baianinho chegou chutando para fazer o gol da francana. O time visitante aí da teve outra chance no final do primeiro tempo. Leandro chutou em cima do goleiro Brenno.
Na metade da segunda etapa, o Botafogo foi mais agudo, mas não concluía as jogadas ao gol da Veterana. O tempo passou e a Francana segurou o resultado e trouxe a classificação para a fase mata-mata da Copa Paulista.
Agora a Francana agurada a FPF divulgar a tabela das oitavas de final.
