Quem é o cantor Dell Cavalini? Conheça a trajetória do artista

Nascido em Pedregulho, na região de Franca, Dell Cavalini, 45 anos, que teve show cancelado na 38ª Feapp (Feira Agropecuária de Pedregulho) após recomendação do Ministério Público, cresceu ajudando os pais na lavoura de café nas férias escolares. Mas, ainda criança, já mostrava sua vocação artística.

“Desde os sete anos eu cantava em festas de família e quermesses, sempre ao lado do meu irmão Adilson”, relembra.

O primeiro passo na carreira foi dado em sua cidade natal, quando se juntou à Banda Ágata, grupo de baile local. “Toquei em várias bandas em Pedregulho antes de me mudar para Ribeirão Preto, em 1996. Lá, intensifiquei minha trajetória, me apresentando em bares e festas”, conta.