Quem é o cantor Dell Cavalini? Conheça a trajetória do artista

Nascido em Pedregulho, na região de Franca, Dell Cavalini, 45 anos, que teve show cancelado na 38ª Feapp (Feira Agropecuária de Pedregulho) após recomendação do Ministério Público, cresceu ajudando os pais na lavoura de café nas férias escolares. Mas, ainda criança, já mostrava sua vocação artística.
“Desde os sete anos eu cantava em festas de família e quermesses, sempre ao lado do meu irmão Adilson”, relembra.
O primeiro passo na carreira foi dado em sua cidade natal, quando se juntou à Banda Ágata, grupo de baile local. “Toquei em várias bandas em Pedregulho antes de me mudar para Ribeirão Preto, em 1996. Lá, intensifiquei minha trajetória, me apresentando em bares e festas”, conta.
Em 2005, Dell passou a integrar o Clube da Viola, movimento universitário sertanejo que projetou diversos talentos. Poucos anos depois, iniciou a carreira solo e ganhou o apoio de Eduardo Costa. “Fiquei dez anos como produtor do Eduardo, viajando e participando dos maiores projetos, programas TV, rádios. Gravei com ele músicas como Amo Você, Canarinho Prisioneiro, Não Precisa Perdão e Cara ou Coroa”, lembra.
O cantor também destaca trabalhos ao lado do Trio Parada Dura. “Participei do projeto Na Fazenda e do Chalana, que reuniu nomes como Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano e Eduardo Costa. Mais recentemente, gravei no Chalana 2 a música Sertanejo de Coração”, afirma.
Com apresentações mais atuantes no Sul do Brasil, ele detalha:“faço em média dois ou três shows por semana”, diz. Dell Cavalini tem no Paraná sua principal base de público, mas também mantém presença no Sul, em Minas Gerais e no interior paulista, segundo o próprio artista.
Apesar da trajetória consolidada, o cantor revela um episódio difícil. “Hackearam meu canal do YouTube e perdi tudo o que tinha lá. Então, parece que eu não tenho visualizações, mas nos vídeos com o Eduardo, por exemplo, tem gravações com mais de 15 milhões de acessos. Foi uma experiência muito ruim”, desabafa.
No Instagram, o cantor soma 159 mil seguidores. Em uma conta no YouTube possui 3,2 mil seguidores. Já na plataforma de música Spotify pouco mais de 6 mil inscritos.
Show em Pedregulho
Neste mês de agosto, Dell Cavalini teve um show cancelado na 38ª Feapp (Feira Agropecuária de Pedregulho) após recomendação do Ministério Público, que questionou o valor de R$ 64 mil pago por inexigibilidade de licitação e apontou que o cantor não teria notoriedade nacional suficiente para justificar a contratação direta. A apresentação seria no próximo domingo, 17.
O promotor responsável também destacou que o cachê estava acima da média praticada em outros contratos, variando geralmente entre R$ 20 mil e R$ 35 mil.
O artista não concordou com a recomendação do MP e afirmou em entrevista que tem um trabalho consolidado na música.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.