Acidente entre SUV e moto causa lentidão na Cândido Portinari

Um acidente entre uma SUV e uma moto provocou lentidão no início da noite desta sexta-feira, 15, na rodovia Cândido Portinari, em Franca.

A colisão ocorreu entre as alças de acesso do Jardim Guanabara e do Parque Vicente Leporace. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Arteris Via Paulista, concessionária que administra o trecho, já estão no local.

Após a colisão, o tráfego ficou congestionado, com reflexos chegando até a região da Vila São Sebastião. O trecho está bem sinalizado, e os motoristas são orientados a redobrar a atenção ao passar pelo local.