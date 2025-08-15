16 de agosto de 2025
COLISÃO

Acidente entre SUV e moto causa lentidão na Cândido Portinari

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
WhatsApp/GCN
Congestionamento causado pelo acidente na rodovia Cândido Portinari
Congestionamento causado pelo acidente na rodovia Cândido Portinari

Um acidente entre uma SUV e uma moto provocou lentidão no início da noite desta sexta-feira, 15, na rodovia Cândido Portinari, em Franca.

A colisão ocorreu entre as alças de acesso do Jardim Guanabara e do Parque Vicente Leporace. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Arteris Via Paulista, concessionária que administra o trecho, já estão no local.

Após a colisão, o tráfego ficou congestionado, com reflexos chegando até a região da Vila São Sebastião. O trecho está bem sinalizado, e os motoristas são orientados a redobrar a atenção ao passar pelo local.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

