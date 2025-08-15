16 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
FATAL

Motociclista de 66 anos morre em acidente no Paiolzinho

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Local do acidente na estrada do Paiolzinho; vítima Washington Luiz Borges
Local do acidente na estrada do Paiolzinho; vítima Washington Luiz Borges

Um grave acidente matou um motociclista de 66 anos na tarde desta sexta-feira, 15, na estrada do Paiolzinho, em Franca.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Washington Luiz Borges, conhecido como “Alemão”, seguia no sentido Franca–Paiolzinho quando, próximo a um pesque e pague, em um trecho de curva, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu contra uma pedra às margens da via.

Com o impacto, ele foi arremessado e morreu na hora.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram o óbito da vítima. O local foi isolado para o trabalho da perícia.

Uma equipe da Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca e deverá ser liberado nas próximas horas para a família.

Segundo um amigo, “Alemão” morava sozinho em uma fazenda próxima ao local do acidente, enquanto seus familiares vivem na capital paulista.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários