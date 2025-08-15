Motociclista de 66 anos morre em acidente no Paiolzinho

Um grave acidente matou um motociclista de 66 anos na tarde desta sexta-feira, 15, na estrada do Paiolzinho, em Franca.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Washington Luiz Borges, conhecido como “Alemão”, seguia no sentido Franca–Paiolzinho quando, próximo a um pesque e pague, em um trecho de curva, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu contra uma pedra às margens da via.

Com o impacto, ele foi arremessado e morreu na hora.