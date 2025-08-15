Motociclista de 66 anos morre em acidente no Paiolzinho

Um grave acidente matou um motociclista de 66 anos na tarde desta sexta-feira, 15, na estrada do Paiolzinho, em Franca.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Washington Luiz Borges, conhecido como “Alemão”, seguia no sentido Franca–Paiolzinho quando, próximo a um pesque e pague, em um trecho de curva, perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu contra uma pedra às margens da via.
Com o impacto, ele foi arremessado e morreu na hora.
Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e constataram o óbito da vítima. O local foi isolado para o trabalho da perícia.
Uma equipe da Polícia Militar esteve presente para registrar a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca e deverá ser liberado nas próximas horas para a família.
Segundo um amigo, “Alemão” morava sozinho em uma fazenda próxima ao local do acidente, enquanto seus familiares vivem na capital paulista.
