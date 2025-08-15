16 de agosto de 2025
EM FRANCA

Garupa fica ferido após imprudência de motoqueiro; ASSISTA

Um homem ficou ferido na tarde desta sexta-feira, 15, no Residencial Zanneti, na região Sul de Franca, após a moto em que estava na garupa bater em um carro em um cruzamento.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o motociclista, que atua como motorista de aplicativo, ignorou a placa de "pare" no cruzamento das ruas Odette Trócolli Ferro e Germano Fuentes. A motorista do carro não conseguiu desviar e colidiu com a moto.

Com o impacto, os dois ocupantes da moto caíram. O garupa sofreu fraturas no ombro e no cotovelo, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Jardim Aeroporto.

O motociclista e a motorista do carro não ficaram feridos. A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência.

