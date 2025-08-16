Carreta pega fogo e interdita Anhanguera; pista já foi liberada

Uma carreta pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 14, no km 361 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia (SP), e espalhou parte da carga na pista. Parte dela precisou ser interditada e só foi liberada na tarde desta sexta-feira, 15.
Segundo a concessionária Entrevias, o veículo seguia no sentido capital quando o motorista percebeu fumaça saindo de uma das rodas do segundo semirreboque. Ele parou no acostamento, mas as chamas se alastraram rapidamente e atingiram a carga. Parte do material caiu no acostamento, na faixa de aceleração da alça de saída e parcialmente na faixa 2.
O condutor conseguiu desatrelar o cavalo mecânico, evitando maiores danos. Ele recebeu atendimento médico no local e não se feriu.
O incêndio foi combatido com apoio de um caminhão pipa de uma fazenda da região, que chegou por volta das 15h59.
A saída da alça e o acostamento foram interditados para limpeza e transbordo da carga, operação que se estendeu pela madrugada desta sexta-feira.
