16 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
EM ORLÂNDIA

Carreta pega fogo e interdita Anhanguera; pista já foi liberada

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Artesp
Fumaça consumiu rapidamente reboque da carreta. Motorista conseguiu se salvar.
Fumaça consumiu rapidamente reboque da carreta. Motorista conseguiu se salvar.

Uma carreta pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 14, no km 361 da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Orlândia (SP), e espalhou parte da carga na pista. Parte dela precisou ser interditada e só foi liberada na tarde desta sexta-feira, 15.

Segundo a concessionária Entrevias, o veículo seguia no sentido capital quando o motorista percebeu fumaça saindo de uma das rodas do segundo semirreboque. Ele parou no acostamento, mas as chamas se alastraram rapidamente e atingiram a carga. Parte do material caiu no acostamento, na faixa de aceleração da alça de saída e parcialmente na faixa 2.

O condutor conseguiu desatrelar o cavalo mecânico, evitando maiores danos. Ele recebeu atendimento médico no local e não se feriu.

O incêndio foi combatido com apoio de um caminhão pipa de uma fazenda da região, que chegou por volta das 15h59.

A saída da alça e o acostamento foram interditados para limpeza e transbordo da carga, operação que se estendeu pela madrugada desta sexta-feira.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários