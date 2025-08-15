16 de agosto de 2025
ASSISTA

Trio rende frentista e rouba posto na região Oeste de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Ladrões durante roubo a um posto de combustíveis no Jardim Adelinha, em Franca
Ladrões durante roubo a um posto de combustíveis no Jardim Adelinha, em Franca

Um posto de combustíveis foi alvo de assaltantes na noite dessa quinta-feira, 14, na rua Maria Aparecida de Jesus, no Jardim Adelinha, na região Oeste de Franca. Câmeras de segurança registraram o momento do crime.

Nas imagens, é possível ver quando três homens armados chegam ao local e rendem o frentista. Eles obrigam a vítima a abrir o caixa e, em seguida, levam todo o dinheiro que estava no local, além do celular do frentista.

Após o crime, o trio fugiu. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas ninguém foi preso.

O caso foi registrado e é investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca.

