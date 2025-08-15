Trio rende frentista e rouba posto na região Oeste de Franca

Um posto de combustíveis foi alvo de assaltantes na noite dessa quinta-feira, 14, na rua Maria Aparecida de Jesus, no Jardim Adelinha, na região Oeste de Franca. Câmeras de segurança registraram o momento do crime.

Nas imagens, é possível ver quando três homens armados chegam ao local e rendem o frentista. Eles obrigam a vítima a abrir o caixa e, em seguida, levam todo o dinheiro que estava no local, além do celular do frentista.

Após o crime, o trio fugiu. A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas ninguém foi preso.