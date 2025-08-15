Usina em Rifaina abre agendamento para visitação do público

A Usina Hidrelétrica Jaguara, em Rifaina, está com inscrições abertas para visitas gratuitas pelo programa Conexão, mediante agendamento prévio. As visitas são realizadas em grupo e oferecem uma experiência educativa e de lazer para todas as idades.

Durante o passeio, é possível conhecer as instalações da usina, entender como funciona a geração de eletricidade em uma hidrelétrica, descobrir a importância do empreendimento para a região e se aprofundar nos projetos socioambientais desenvolvidos localmente.

A atividade é bastante procurada por escolas da região, promovendo educação ambiental para crianças, mas também atrai jovens e adultos interessados em aprender mais sobre energia e sustentabilidade.