GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Usina em Rifaina abre agendamento para visitação do público

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação
Usina Hidrelétrica Jaguara, em Rifaina
A Usina Hidrelétrica Jaguara, em Rifaina, está com inscrições abertas para visitas gratuitas pelo programa Conexão, mediante agendamento prévio. As visitas são realizadas em grupo e oferecem uma experiência educativa e de lazer para todas as idades.

Durante o passeio, é possível conhecer as instalações da usina, entender como funciona a geração de eletricidade em uma hidrelétrica, descobrir a importância do empreendimento para a região e se aprofundar nos projetos socioambientais desenvolvidos localmente.

A atividade é bastante procurada por escolas da região, promovendo educação ambiental para crianças, mas também atrai jovens e adultos interessados em aprender mais sobre energia e sustentabilidade.

“Por meio das visitas guiadas e das ações de educação ambiental, promovemos uma interação qualificada, contínua e adaptada às realidades locais. Mais do que apresentar a operação da usina, buscamos fortalecer vínculos, compartilhar conhecimento e reafirmar nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável dos territórios onde atuamos”, destacou o gerente da Regional da Engie Brasil Energia, Rogério Suematsu.

Histórico

Criado em 2008, o Programa de Visitas da ENGIE já recebeu mais de um milhão de visitantes em usinas da companhia por todo o país. Em 2021, o programa foi reestruturado e passou a se chamar Conexão, integrando também ações de educação ambiental alinhadas às diretrizes do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Além de cumprir os requisitos legais, o programa valoriza o diálogo com a comunidade, promovendo a troca de conhecimentos sobre as ações ambientais da Engie e temas essenciais à sustentabilidade.

Agendamentos

Para agendar a visita, basta entrar em contato com a usina pelo e-mail visitasuhja.brenergia@engie.com ou pelo telefone/WhatsApp 0800 101 0123 e falar com a equipe da Risoflora, responsável pelos agendamentos.

