Franca é destaque em passarelas com modelo mirim premiada

Mariah Sophia Melo de Deus, 11 anos, conquistou o título de 1ª Princesa Country Brasil PreTeen 2025, em junho deste ano, pelo concurso Rainha Country Brasil e vem ganhando visibilidade no mundo das passarelas. Natural de Goiás, ela se mudou para Franca com a família há quase quatro anos e hoje leva o nome da cidade em concursos e projetos sociais.
A trajetória começou em 2022, quando foi chamada para participar do Goiás Fashion Week, onde recebeu treinamento de passarela e fotografia. Desde então, Mariah já soma 14 títulos, entre municipais, estaduais e nacionais. O início, no entanto, não foi fácil.
“Recebeu críticas dizendo que era feia e que nunca teria futuro, mas nunca pensou em desistir. Ela mesma respondeu: ‘Eu amo o que faço e sou linda do jeito que Deus me fez’”, contou a mãe, Jéssica dos Santos Ferreira, de 32 anos, que atua como cabeleireira e acompanha a filha em todos os eventos.
Com o título nacional, Mariah passou a contar com a preparação do diretor Rodrigo Mosca e do coordenador Bruno, responsáveis por abrir novas oportunidades e lapidar ainda mais seu desempenho. A rotina é intensa: pela manhã, dedica-se a ensaios, grava vídeos para campanhas solidárias e participa de sessões de fotos. À tarde, estuda na rede municipal e, depois, reserva tempo para o lazer e o descanso.
Apesar dos compromissos, Mariah mantém a infância preservada. Nos fins de semana, costuma visitar os avós em Claraval, na zona rural, onde acompanha o cultivo de hortaliças e o cuidado com as galinhas, além de passear a cavalo. Também gosta de ir ao shopping e brincar com os irmãos.
“Representar Franca é uma alegria imensa para ela. Sempre sonhou em morar aqui pela qualidade de estudo e saúde. A cidade nos acolheu com muito carinho e, quando precisamos de patrocínio, o comércio sempre nos ajuda”, disse Jéssica.
Além dos concursos, Mariah é embaixadora mirim de projetos sociais, como o “Mãos Solidários”, em Salto (SP), e mantém um projeto próprio, o “Criança Feliz”. Nele, organiza doações de doces, brinquedos e outros itens para crianças de escolas e creches, especialmente no Dia das Crianças.
Para Jéssica, o maior orgulho é ver a filha quebrar padrões e conquistar espaço em um meio que, muitas vezes, privilegia um estereótipo específico de beleza. “Ela não é a menina loira dos olhos claros e, mesmo assim, está abrindo caminho com esforço, talento e um coração enorme”, afirmou.
