Franca é destaque em passarelas com modelo mirim premiada

Mariah Sophia Melo de Deus, 11 anos, conquistou o título de 1ª Princesa Country Brasil PreTeen 2025, em junho deste ano, pelo concurso Rainha Country Brasil e vem ganhando visibilidade no mundo das passarelas. Natural de Goiás, ela se mudou para Franca com a família há quase quatro anos e hoje leva o nome da cidade em concursos e projetos sociais.

A trajetória começou em 2022, quando foi chamada para participar do Goiás Fashion Week, onde recebeu treinamento de passarela e fotografia. Desde então, Mariah já soma 14 títulos, entre municipais, estaduais e nacionais. O início, no entanto, não foi fácil.

“Recebeu críticas dizendo que era feia e que nunca teria futuro, mas nunca pensou em desistir. Ela mesma respondeu: ‘Eu amo o que faço e sou linda do jeito que Deus me fez’”, contou a mãe, Jéssica dos Santos Ferreira, de 32 anos, que atua como cabeleireira e acompanha a filha em todos os eventos.