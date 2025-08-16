Sesi Franca busca quarta vitória seguida no Campeonato Paulista

O Sesi Franca enfrenta o Osasco neste sábado, 16, às 16h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo quarto jogo da fase de classificação do Campeonato Paulista de Basquete 2025.
A equipe francana, que está sendo comandada pelo assistente técnico do clube, Zezinho Limonta, entra em quadra em busca da quarta vitória consecutiva neste início de campeonato. O time vem de vitórias sobre o Mogi, Limeira e Sorocaba, respectivamente.
Por sua vez, o Osasco ainda não venceu no campeonato, e aparece na última colocação com três derrotas, sendo para o Bauru, Sorocaba e Corinthians, respectivamente.
No jogo deste sábado, o Sesi Franca vai utilizar somente jogadores da equipe sub-22, diferente do que ocorreu na última partida contra o Mogi, no Pedrocão, quando jogaram três dos principais atletas do elenco, como David Jackson, Rafael Mineiro e Bennett.
Zezinho contar com os seguintes atletas: João Machini, Vinícius Santos, Piá, João Paulo Almeida, Thaylor Fagundes, David Chaves, Pepê, Murilo Felizatti, Vitor Hugo, Gabriel Manzoli, Zu Júnior.
O Franca volta a jogar em casa pela competição nesta segunda-feira, 18, às 19h, contra o Rio Claro.
