Etecs e Fatec de Franca passam a integrar Conselho de Inovação

As duas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) - Colégio Agrícola e Escola Industrial - e a Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de Franca passaram a fazer parte do Comti (Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação). O órgão atua no planejamento e execução de ações voltadas à modernização econômica, incentivo à inovação e fortalecimento do ambiente produtivo da cidade.
A iniciativa conecta as unidades do Centro Paula Souza às diretrizes locais para o desenvolvimento tecnológico e a valorização das vocações econômicas regionais. Segundo a coordenadora da Fatec Franca, Érica Aparecida Araújo, nomeada presidente do Conselho, a estrutura e o histórico das instituições fortalecem a nova função.
"Com nossa infraestrutura, corpo docente qualificado, alunos engajados e histórico de projetos relevantes, estamos preparados para contribuir efetivamente para a consolidação de Franca como um polo de inovação tecnológica", disse.
A Etec "Dr. Júlio Cardoso", a Escola Industrial, que completa 101 anos de atuação em 2025, também integra o grupo. Para a superintendente Rita Lombarde Vilela Vitoriano, o vínculo com o conselho reforça o papel da unidade na formação de profissionais e empreendedores.
"Somos referência em Franca e região na formação de profissionais em diversas habilitações. Em 101 anos de história formamos muitos empreendedores na região, nos mais variados segmentos. Além disso, a Etec incentiva a pesquisa e o desenvolvimento de projetos tecnológicos, inovadores e sustentáveis", relatou.
Já a Etec "Professor Carmelino Correa Junior", o Colégio Agrícola, é reconhecida pela ligação com o agronegócio, setor de destaque na economia local. "Oferecemos ao mercado um capital humano qualificado, com forte ligação com os setores produtivos. São profissionais prontos para os desafios do futuro, integrando teoria e prática", afirmou a superintendente, Maria de Fátima Lespinassi Zeni.
