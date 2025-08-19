Etecs e Fatec de Franca passam a integrar Conselho de Inovação

As duas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) - Colégio Agrícola e Escola Industrial - e a Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de Franca passaram a fazer parte do Comti (Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação). O órgão atua no planejamento e execução de ações voltadas à modernização econômica, incentivo à inovação e fortalecimento do ambiente produtivo da cidade.

A iniciativa conecta as unidades do Centro Paula Souza às diretrizes locais para o desenvolvimento tecnológico e a valorização das vocações econômicas regionais. Segundo a coordenadora da Fatec Franca, Érica Aparecida Araújo, nomeada presidente do Conselho, a estrutura e o histórico das instituições fortalecem a nova função.

"Com nossa infraestrutura, corpo docente qualificado, alunos engajados e histórico de projetos relevantes, estamos preparados para contribuir efetivamente para a consolidação de Franca como um polo de inovação tecnológica", disse.