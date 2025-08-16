Francana pega o Botafogo e precisa do empate em Ribeirão Preto

A Copa Paulista chega à última rodada da fase de classificação com a promessa de grandes partidas. A Francana decide seu futuro na competição neste sábado, às 15h, contra o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

A Veterana depende apenas de um empate para avançar à fase mata-mata e aposta no retrospecto favorável neste returno da competição, já que não perdeu nenhum jogo após a virada do turno. A equipe esmeraldina venceu duas partidas e empatou duas.

A equipe francana briga diretamente com o time ribeirão-pretano pela 4ª vaga no Grupo 2. A Veterana soma 11 pontos e o Pantera 9. As outras vagas já estão definidas, com o Comercial, com 17 pontos, seguido de União São João (16) e Inter de Limeira (14). A Itapirense com 4 pontos já está eliminada.