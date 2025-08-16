Francana pega o Botafogo e precisa do empate em Ribeirão Preto

A Copa Paulista chega à última rodada da fase de classificação com a promessa de grandes partidas. A Francana decide seu futuro na competição neste sábado, às 15h, contra o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
A Veterana depende apenas de um empate para avançar à fase mata-mata e aposta no retrospecto favorável neste returno da competição, já que não perdeu nenhum jogo após a virada do turno. A equipe esmeraldina venceu duas partidas e empatou duas.
A equipe francana briga diretamente com o time ribeirão-pretano pela 4ª vaga no Grupo 2. A Veterana soma 11 pontos e o Pantera 9. As outras vagas já estão definidas, com o Comercial, com 17 pontos, seguido de União São João (16) e Inter de Limeira (14). A Itapirense com 4 pontos já está eliminada.
O técnico Wantuil Rodrigues não poderá dirigir o time já que terá que cumprir suspensão pela expulsão na última partida contra o União São João. Mas o treinador disse que a equipe está preparada para buscar a vaga. A Francana será comandada pelo auxiliar Luís Gustavo, o Viola. “Eu e o Viola já estamos juntos há três anos. Ele sabe o que penso, a equipe está bem entrosada, não vejo problema”, destacou Wantuil ao GCN/Sampi, antes da viagem para Ribeirão Preto.
A Francana terá força máxima podendo contar com o retorno de Vinícius Oliveira, que cumpriu suspensão automática na partida passada no empate com o União São João por 2 a 2, no Lanchão. “É fazer um bom, estamos há cinco jogos invictos e se Deus quiser voltar com a classificação”, completou o técnico.
A provável equipe da Francana que começa o jogo é: Jonathan Braz; Leandro, Rodrigo, Rossi e Tico; Marquinhos, Murilo, Vinícius Oliveira (Calebe) e Marlon; Baianinho e Bruno Henrique.
