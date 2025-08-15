Buraco em frente a teatro gera reclamações: 'quase caí de moto'

Um buraco no asfalto da avenida Sete de Setembro, em Franca, preocupa pedestres e motoristas devido ao risco de acidentes. A denúncia foi feita na noite de quinta-feira, 14, por estudantes da Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), instituição próxima ao local das queixas.
Localizado em frente ao Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, o buraco representa risco, principalmente para ciclistas e motociclistas que passam pela região.
O publicitário Eduardo Avelar conta que quase caiu de sua moto ao passar pelo local. “Aquele buraco já está lá faz tempo. Foi afundando cada vez mais, e esses dias eu quase caí de moto. Um rapaz até colocou um cone para alertar quem passa por lá”, comentou.
Eduardo cobrou a administração municipal para resolver o problema. "Ainda mais em uma área por onde passam muitos estudantes e motos, acaba sendo perigoso", disse.
Prefeitura de Franca
Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que uma equipe colocará uma placa de proteção no local nesta sexta-feira, 15, e que, na segunda-feira, 18, serão realizadas obras de reparo na rede de galerias e esgoto, em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).
