16 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
PERIGO

Buraco em frente a teatro gera reclamações: 'quase caí de moto'

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Buraco na avenida Sete de Setembro, em Franca
Buraco na avenida Sete de Setembro, em Franca

Um buraco no asfalto da avenida Sete de Setembro, em Franca, preocupa pedestres e motoristas devido ao risco de acidentes. A denúncia foi feita na noite de quinta-feira, 14, por estudantes da Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), instituição próxima ao local das queixas.

Localizado em frente ao Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, o buraco representa risco, principalmente para ciclistas e motociclistas que passam pela região.

O publicitário Eduardo Avelar conta que quase caiu de sua moto ao passar pelo local. “Aquele buraco já está lá faz tempo. Foi afundando cada vez mais, e esses dias eu quase caí de moto. Um rapaz até colocou um cone para alertar quem passa por lá”, comentou.

Eduardo cobrou a administração municipal para resolver o problema. "Ainda mais em uma área por onde passam muitos estudantes e motos, acaba sendo perigoso", disse.

Prefeitura de Franca

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que uma equipe colocará uma placa de proteção no local nesta sexta-feira, 15, e que, na segunda-feira, 18, serão realizadas obras de reparo na rede de galerias e esgoto, em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

