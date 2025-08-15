Buraco em frente a teatro gera reclamações: 'quase caí de moto'

Um buraco no asfalto da avenida Sete de Setembro, em Franca, preocupa pedestres e motoristas devido ao risco de acidentes. A denúncia foi feita na noite de quinta-feira, 14, por estudantes da Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca), instituição próxima ao local das queixas.

Localizado em frente ao Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, o buraco representa risco, principalmente para ciclistas e motociclistas que passam pela região.

O publicitário Eduardo Avelar conta que quase caiu de sua moto ao passar pelo local. “Aquele buraco já está lá faz tempo. Foi afundando cada vez mais, e esses dias eu quase caí de moto. Um rapaz até colocou um cone para alertar quem passa por lá”, comentou.