Novo vídeo mostra momento em que policial atira e mata cão; VEJA

Um novo vídeo revela outro ângulo do momento em que um policial militar atira e mata um cachorro durante uma ocorrência na tarde dessa quinta-feira, 14, em Guará. A ação aconteceu após resistência de um homem durante abordagem e gerou confusão em frente à residência dele.
Nas imagens, o PM tenta entrar no imóvel onde o suspeito se abrigou, mas é impedido por familiares. Em um trecho, uma mulher segura o policial por trás, enquanto ele balança o portão para tentar deter o homem.
Logo depois, três cães saem da casa. Um deles teria mordido o soldado Ribeiro na virilha. Na sequência, o animal é alvejado pelo policial, que efetua os disparos.
O vídeo, gravado por um ciclista que passava pela rua, mostra a cena de outro ponto de vista, captando essa movimentação.
Em nota divulgada nesta sexta-feira, 15, a Secretaria de Segurança Pública informou que todas as circunstâncias do caso estão sendo apuradas pela corporação, que avalia as medidas cabíveis.
Ainda segundo a pasta, a equipe realizava patrulhamento quando avistou um suspeito descartando uma sacola contendo um tijolo de maconha e outras porções de droga. Ao tentar efetuar a prisão, os policiais teriam sido hostilizados por moradores, que tentaram impedir a ação.
O suspeito foi conduzido à delegacia e liberado após registro por facilitação de fuga e tráfico de drogas.
