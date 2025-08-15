Novo vídeo mostra momento em que policial atira e mata cão; VEJA

Um novo vídeo revela outro ângulo do momento em que um policial militar atira e mata um cachorro durante uma ocorrência na tarde dessa quinta-feira, 14, em Guará. A ação aconteceu após resistência de um homem durante abordagem e gerou confusão em frente à residência dele.

Nas imagens, o PM tenta entrar no imóvel onde o suspeito se abrigou, mas é impedido por familiares. Em um trecho, uma mulher segura o policial por trás, enquanto ele balança o portão para tentar deter o homem.

Logo depois, três cães saem da casa. Um deles teria mordido o soldado Ribeiro na virilha. Na sequência, o animal é alvejado pelo policial, que efetua os disparos.