Moradores denunciam barulho constante em rua de Franca

Moradores de um condomínio localizado atrás da rua Alfredo Tosi, no Núcleo Agrícola Alpha, na zona sul de Franca, denunciam que sofrem, com frequência, com o barulho de carros com som ligado durante a madrugada. Segundo uma vizinha, a situação se repete de quarta a domingo, tornando as noites cansativas e tirando o sossego dos moradores da região.

A rua, que é sem saída e fica nas proximidades do Parque Universitário, acaba se tornando ponto de encontro para grupos de jovens e adolescentes. De acordo com o relato, eles estacionam seus veículos no local e passam horas ouvindo música em volume alto. “É a noite toda, não adianta chamar a polícia”, afirma a moradora, que prefere não se identificar.

Ela relata que, muitas vezes, os carros ficam parados no estacionamento de uma empresa, o que contribui para que o barulho seja ouvido de forma ainda mais intensa dentro das casas e apartamentos próximos.