20 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
PERTURBAÇÃO

Moradores denunciam barulho constante em rua de Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/WhatsApp/GCN
Jovens se reúnem para causar baderna em rua sem saída, segundo vizinhos
Jovens se reúnem para causar baderna em rua sem saída, segundo vizinhos

Moradores de um condomínio localizado atrás da rua Alfredo Tosi, no Núcleo Agrícola Alpha, na zona sul de Franca, denunciam que sofrem, com frequência, com o barulho de carros com som ligado durante a madrugada. Segundo uma vizinha, a situação se repete de quarta a domingo, tornando as noites cansativas e tirando o sossego dos moradores da região.

A rua, que é sem saída e fica nas proximidades do Parque Universitário, acaba se tornando ponto de encontro para grupos de jovens e adolescentes. De acordo com o relato, eles estacionam seus veículos no local e passam horas ouvindo música em volume alto. “É a noite toda, não adianta chamar a polícia”, afirma a moradora, que prefere não se identificar.

Ela relata que, muitas vezes, os carros ficam parados no estacionamento de uma empresa, o que contribui para que o barulho seja ouvido de forma ainda mais intensa dentro das casas e apartamentos próximos.

A moradora diz que já recorreu à polícia, mas que, na prática, pouco pode ser feito para impedir a situação. “Infelizmente, não temos muito o que fazer a não ser ligar para a polícia. Mas o problema continua”, lamenta.

A reportagem do GCN/Sampi entrou em contato com a Polícia Militar e com a Prefeitura de Franca, para repassar a denúncia da moradora, na sexta-feira da semana passada, dia 15. A Prefeitura orientou a procurar a Polícia Militar, mas a Corporação não respondeu até a publicação deste texto.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários