Fuga covarde: motoqueiro causa acidente e abandona feridos

Um motociclista provocou um acidente, deixou passageiro de outra moto ferido e fugiu sem prestar socorro na tarde dessa quinta-feira, 14, em um cruzamento no bairro da Estação, em Franca.
De acordo com o relato do motociclista que foi atingido, ele subia a rua Afonso Pena em horário de pico quando, no cruzamento com a rua Córsimo Traficante, e outra moto não respeitou a sinalização de pare e bateu nele.
Após a colisão, que causou ferimentos leves no condutor atingido e lesões na perna do passageiro, o motociclista responsável pela batida agiu de forma dissimulada. “Ele atravessou para o outro lado, fingindo estacionar, e aproveitou que uma caminhonete tampou a visão e fugiu do local”, contou a vítima, que ainda informou que o passageiro ferido foi encaminhado ao hospital.
O condutor que permaneceu no local registrou um Boletim de Ocorrência. Apesar de não ter conseguido anotar a placa da moto que fugiu, ele conseguiu imagens de câmeras de segurança da vizinhança na tentativa de identificar o autor. A polícia investiga o caso.
