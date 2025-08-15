Morre o sapateiro e esportista Gaspar Lopes, aos 64 anos

Morreu em Franca, nesta sexta-feira, 15, Gaspar Lopes de Oliveira, aos 64 anos, em decorrência de um infarto fulminante. Ele deixa mulher, quatro filhos e quatro netos.

Gaspar sempre trabalhou em indústrias de calçados e também praticava futebol nos tempos livres, disputando vários campeonatos amadores em Franca, com passagem pelo Internacional da Estação e Palmeirinhas, sempre jogando de atacante.

“Deus me proporcionou o privilégio de conviver com ele. Trabalhador, íntegro, sempre perto da família. Ele me ajudou muito ao longo da vida”, disse Miguel Lopes, um dos irmãos de Gaspar.