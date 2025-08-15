Caps Móvel leva palestras sobre saúde mental à região

O recém-inaugurado Caps (Centro de Atenção Psicossocial) Amanhecer, em Patrocínio Paulista, iniciou nesta semana um projeto que aproxima o cuidado com a saúde mental da população. O Caps Móvel leva oficinas e rodas de conversa diretamente aos bairros atendidos pelas ESFs (Estratégias Saúde da Família).

O primeiro ciclo de encontros, que já passou por quatro unidades de saúde ao longo da semana, tem como tema a esquizofrenia, com palestras sobre sintomas, tratamentos e formas de manejo.

As últimas atividades deste ciclo serão na próxima segunda-feira, 18, e são abertas a profissionais de saúde e ao público em geral. O encontro acontecerá às 9h, na ESF Rural, localizada na rua Pedro Bertelli, s/n°.