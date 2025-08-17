Jovem do Sesi Franca ganha bolsa para estudar nos EUA

Aos 18 anos, Eduardo Righetto está contando os dias para iniciar uma nova e transformadora fase de sua vida. Recém-formado no Ensino Médio pelo Sesi de Franca, instituição onde estudou desde o primeiro ano do ensino fundamental, o jovem se prepara para embarcar rumo à prestigiosa Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, para cursar Ciências da Computação. A conquista foi possível graças ao projeto "Passaporte para o Futuro", uma iniciativa do Sesi que oferece uma bolsa de estudos integral para alunos da rede em uma das 200 melhores universidades do mundo.

A jornada de Eduardo no Sesi foi fundamental para essa conquista. "O Sesi foi essencial para o meu desenvolvimento acadêmico, especialmente por oferecer diversas oportunidades extracurriculares que contribuíram muito quando me candidatei às universidades americanas", relata. Dentre essas atividades, ele destaca a robótica, da qual participou por três anos, chegando a competir na etapa mundial.

Quando o projeto Passaporte para o Futuro foi lançado em 2023, a notícia foi recebida com incredulidade. "Quando eu e meus professores soubemos da existência dele, custei a acreditar — parecia algo surreal. A bolsa cobre todos os custos, algo que existe em poucos ou nenhum lugar do mundo", relembra Eduardo. Determinado, ele começou a estudar o caminho percorrido pela primeira turma de bolsistas para, em 2024, estar mais preparado para a sua vez.