Adolescentes são flagrados empurrando moto sem placa em Franca

Na madrugada desta sexta-feira, 15, dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram abordados por Guardas Civis Municipais na avenida Doutor Flávio Rocha, no bairro Vila Imperador, em Franca, enquanto empurravam uma motocicleta Honda/CG 125 verde, sem placas e com o motor estragado.
Segundo o boletim de ocorrência, os jovens alegaram que estavam a caminho de um “rolezinho” quando a moto, que pertenceria ao adolescente de 16 anos, parou de funcionar. Ele contou que havia trocado uma bicicleta motorizada pelo veículo e que retornaria para pagar a diferença em dinheiro. O menor de 14 anos afirmou que apenas acompanhava o amigo.
A moto não possuía placas nem número de chassi, apenas um número de motor, que, ao ser consultado no sistema policial Muralha Paulista, não apresentou resultados.
Os adolescentes foram encaminhados ao plantão policial, onde os responsáveis legais compareceram. Ambos foram liberados mediante termo de compromisso, e o caso será analisado pela Polícia Civil. A moto ficou apreendida.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.