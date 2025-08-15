Adolescentes são flagrados empurrando moto sem placa em Franca

Na madrugada desta sexta-feira, 15, dois adolescentes, de 14 e 16 anos, foram abordados por Guardas Civis Municipais na avenida Doutor Flávio Rocha, no bairro Vila Imperador, em Franca, enquanto empurravam uma motocicleta Honda/CG 125 verde, sem placas e com o motor estragado.

Segundo o boletim de ocorrência, os jovens alegaram que estavam a caminho de um “rolezinho” quando a moto, que pertenceria ao adolescente de 16 anos, parou de funcionar. Ele contou que havia trocado uma bicicleta motorizada pelo veículo e que retornaria para pagar a diferença em dinheiro. O menor de 14 anos afirmou que apenas acompanhava o amigo.

A moto não possuía placas nem número de chassi, apenas um número de motor, que, ao ser consultado no sistema policial Muralha Paulista, não apresentou resultados.