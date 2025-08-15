Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 15, em Franca:

Nome: Manuel Enock dos Santos

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Olinda Martins de Mattos

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h