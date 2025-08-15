Veja o obituário desta sexta-feira em Franca

Veja o obituário desta sexta-feira, 15, em Franca:
Nome: Manuel Enock dos Santos
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Olinda Martins de Mattos
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: José Amaro da Silva
Idade: Não informado
Local do velório: Velório Municipal de Patrocínio Paulista
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Gaspar Lopes de Oliveira
Idade: 64 anos
Local do velório: São Vicente, sala 9
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Luiz Antônio de Medeiros
Idade: 75 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
