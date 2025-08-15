Unidades do Cras promovem oficinas gratuitas; veja a agenda

Os Cras (Centros de Referência em Assistência Social) de Franca estão com uma programação intensa de atividades gratuitas para as famílias atendidas nas seis regiões da cidade. Ao longo de agosto, serão realizadas oficinas, palestras e rodas de conversa sobre temas essenciais como cidadania, combate à violência, mercado de trabalho e fortalecimento de vínculos.

As atividades fazem parte do Paif (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) e são conduzidas por equipes de assistentes sociais e psicólogos, com o objetivo de oferecer suporte e orientação para melhorar as condições de vida da população em situação de vulnerabilidade.

Destaques da programação

A agenda é diversificada e busca atender às necessidades de cada território. Confira alguns dos principais eventos programados para os próximos dias em cada unidade: