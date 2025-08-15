Unidades do Cras promovem oficinas gratuitas; veja a agenda

Os Cras (Centros de Referência em Assistência Social) de Franca estão com uma programação intensa de atividades gratuitas para as famílias atendidas nas seis regiões da cidade. Ao longo de agosto, serão realizadas oficinas, palestras e rodas de conversa sobre temas essenciais como cidadania, combate à violência, mercado de trabalho e fortalecimento de vínculos.
As atividades fazem parte do Paif (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) e são conduzidas por equipes de assistentes sociais e psicólogos, com o objetivo de oferecer suporte e orientação para melhorar as condições de vida da população em situação de vulnerabilidade.
Destaques da programação
A agenda é diversificada e busca atender às necessidades de cada território. Confira alguns dos principais eventos programados para os próximos dias em cada unidade:
- Cras Nordeste (Campo Belo): terá a oficina ‘Masculinidades’ no dia 19, às 13h, e uma oficina para pessoas com mais de 45 anos em parceria com a Unesp no dia 29, às 14h.
- Cras Norte (Leporace): promove encontros do grupo Tecendo Prosa nos dias 20 e 27 e uma reunião sobre as condicionalidades do Bolsa Família no dia 27, às 16h30.
- Cras Oeste (São Joaquim): realiza a Oficina Estação Jovem, no Jardim Palmeiras, no dia 21, às 13h, e a oficina Masculinidade, no Centro Comunitário Santa Efigênia, no dia 29, às 9h.
- Cras Sul (Aeroporto I): promove a oficina Meu Primeiro Emprego, para adolescentes, no dia 18, às 15h, e o ciclo de oficinas Ciranda Delas, com o tema "A mulher e o racismo", no dia 20.
- Crss Centro (Vila Chico Júlio): terá no dia 27, às 13h30, a Resenha dos Parças, com o ex-promotor de Justiça José Lourenço Alves, e no dia 28, às 14h, a oficina BPC sem Cilada, para prevenir golpes contra beneficiários.
- Cras Leste (Jardim Bueno): em alusão ao Agosto Lilás, promove no dia 26, às 8h30, uma oficina sobre o combate à violência contra a mulher, em parceria com o Núcleo Reconhecer.
As famílias interessadas em participar devem procurar a unidade do Cras de sua região para mais informações sobre a programação completa e os horários.
