Quer se qualificar? Franca tem 146 vagas em cursos de graça

A Escola Municipal Profissionalizante está com 146 vagas abertas para cursos gratuitos em diversas áreas, uma excelente oportunidade para quem busca uma nova colocação no mercado de trabalho de Franca. As matrículas devem ser feitas presencialmente na sede da escola, no Centro.

As capacitações são realizadas em parceria com instituições como Senac e Senai. Há oportunidades com início já nos próximos dias, por isso os interessados devem se apressar na rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, Centro, para garantir a vaga.

Confira algumas das áreas com vagas abertas

Saúde: O curso de Copeiro Hospitalar tem 13 vagas e começa já na próxima terça-feira, 19 de agosto.

Beleza: Há vagas para os cursos de Manicure e Pedicure (18 vagas), Depilação Facial com Linha (22 vagas) e Design de Sobrancelhas (15 vagas), com aulas começando em setembro.

Tecnologia e Logística: As oportunidades incluem Programação Oracle – Java (7 vagas), Design Interface Web (8 vagas) e Auxiliar de Operações Logísticas (21 vagas).

Couro e Calçado: Ainda há vagas remanescentes para os cursos de Confecção de Sandálias, Produtos Promocionais em Couro e Design de Peça Piloto de Bolsas, que já estão em andamento.

Culinária: As opções são Técnicas de Panificação (12 vagas) e Temperos e Condimentos.

A lista completa de cursos está disponível no site da Prefeitura. Mais informações: Pelo telefone (16) 3706-6590.