Alunos de Ituverava se encantam com o Museu de Ciências de Franca

O Museu Interativo de Ciências de Franca tem se consolidado como um importante polo de educação para a região. Na manhã dessa quinta-feira, 14, o espaço recebeu um grupo de estudantes do 9º ano da Escola Estadual "Professora Rosa de Lima", de Ituverava, que vivenciaram uma aula prática e interativa.
Os alunos, com idades entre 15 e 17 anos, exploraram os diversos experimentos do museu. "Fiquei encantada com a visita. O equipamento de choque foi o que mais me chamou a atenção", disse Maria Clara de Paula Nogueira, de 15 anos. O colega Henrique Oliveira Caixias da Silva, de 17, concordou. "A máquina de choque foi o que mais me deixou curioso. A vontade é retornar outras vezes".
O sucesso da iniciativa é tanto que um novo grupo da mesma escola de Ituverava está visitando o museu nesta sexta-feira, 15.
A agenda do espaço segue movimentada, recebendo também escolas da rede municipal de Franca. Na tarde de quinta, foi a vez dos alunos da Emeb "Professora Dorothea Paulino Ferro". Para as próximas semanas, já estão agendadas visitas das Emebs "Professor Dr. Valeriano Gomes do Nascimento" (Caic) e "Professor Paulo Freire".
Como visitar
O Museu Interativo de Ciências fica no Espaço de Difusão Científica, na avenida Champagnat, 1.808, no Centro. O agendamento de visitas, tanto para escolas quanto para o público em geral, pode ser feito pelos telefones (16) 3706-8490 ou 3706-8489.
No mesmo local, funciona o Observatório Astronômico, que fica aberto para visitação de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h.
aparecida donizete de freitas 4 horas atrásJá visitei. Eu com 69 anos , nascida e residindo sempre em Franca, não conhecia. No champagnat passei em frente a sala e resolvi olhar por curiosidade. A moça me convidou para entrar e explicou detalhadamente, cada peça: histórico e funcionamento. Tratamento de água e esgoto super instrutivo. Foi uma verdadeira aula de ciência. Com 3 certificados em ensino superior, nunca tive explicações tão detalhistas, com simplicidade. Essa visita deveria fazer parte do ensino fundamental. Parabéns!!!