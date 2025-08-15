Alunos de Ituverava se encantam com o Museu de Ciências de Franca

O Museu Interativo de Ciências de Franca tem se consolidado como um importante polo de educação para a região. Na manhã dessa quinta-feira, 14, o espaço recebeu um grupo de estudantes do 9º ano da Escola Estadual "Professora Rosa de Lima", de Ituverava, que vivenciaram uma aula prática e interativa.

Os alunos, com idades entre 15 e 17 anos, exploraram os diversos experimentos do museu. "Fiquei encantada com a visita. O equipamento de choque foi o que mais me chamou a atenção", disse Maria Clara de Paula Nogueira, de 15 anos. O colega Henrique Oliveira Caixias da Silva, de 17, concordou. "A máquina de choque foi o que mais me deixou curioso. A vontade é retornar outras vezes".

O sucesso da iniciativa é tanto que um novo grupo da mesma escola de Ituverava está visitando o museu nesta sexta-feira, 15.