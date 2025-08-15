Alerta em Franca: cidade registra 80 incêndios em 13 dias

Franca está em alerta devido ao alto número de incêndios registrados nas últimas semanas. Um balanço da Defesa Civil, com dados do Corpo de Bombeiros, aponta a ocorrência de pelo menos 80 focos de incêndio, as ocorrências foram registradas no período de 1º a 13 de agosto, sendo 55 em áreas de vegetação, outros 17 em áreas de preservação, além de cinco em indústrias e três em residências.

Apenas nesta semana, a Defesa Civil acompanhou ocorrências em diversos pontos da cidade, como em uma área gramada próxima ao Hospital do Coração, nas imediações do Parque Dom Pedro, em um terreno na rua Maria Marta Junqueira e no bairro Santa Lúcia.

Enquanto a Defesa Civil atua no combate e monitoramento, a Secretaria de Meio Ambiente trabalha na frente de prevenção. O Centro de Educação Ambiental, no Jardim Zoobotânico, e o Parque dos Trabalhadores estão recebendo grupos de estudantes para atividades de conscientização sobre o descarte correto de resíduos e a preservação da natureza, com o objetivo de formar uma nova geração mais consciente dos riscos e da importância de proteger o meio ambiente.

Reforço no combate