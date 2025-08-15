Morre aos 31 anos Fernanda Fernandes, após luta contra câncer

A enfermeira Fernanda de Lima Rocha Fernandes morreu nessa quinta-feira, 14, aos 31 anos, em Franca. Conhecida por seu profissionalismo, sua alma leve e coração bondoso, Fernanda travou uma batalha contra um câncer na região da cabeça, deixando um legado de fé e determinação.

A jornada de Fernanda foi marcada por força. Em 2023, enquanto vivia a alegria da gravidez de seu terceiro filho, ela foi diagnosticada com um tumor em estágio de metástase no cérebro. Mesmo assim, enfrentou a doença com uma fé inabalável, inspirando a todos que a conheciam. Fernanda era uma mulher e mãe dedicada, deixando o marido e três filhos.

Sua partida, após um período de grande sofrimento, causa imensa tristeza entre familiares e amigos, que a descrevem como uma pessoa querida e admirada por todos.

Despedida