PC apreende produtos falsificados da Festa do Peão de Barretos

A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira, 14, centenas de produtos que utilizavam indevidamente a marca registrada da Festa do Peão de Barretos. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Seccional e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Barretos.

Segundo a Polícia Civil, os policiais chegaram ao local, um comércio às margens da Rodovia Brigadeiro Faria Lima, após denúncias.

No estabelecimento, foram encontrados copos, canecas, bolsas, bonés e outros itens expostos para venda com a logomarca do evento, mas sem autorização para uso.