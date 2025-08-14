PC apreende produtos falsificados da Festa do Peão de Barretos

A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira, 14, centenas de produtos que utilizavam indevidamente a marca registrada da Festa do Peão de Barretos. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Seccional e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Barretos.
Segundo a Polícia Civil, os policiais chegaram ao local, um comércio às margens da Rodovia Brigadeiro Faria Lima, após denúncias.
No estabelecimento, foram encontrados copos, canecas, bolsas, bonés e outros itens expostos para venda com a logomarca do evento, mas sem autorização para uso.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, a prática configura crime contra o registro de marca, previsto na lei de propriedade industrial. Todo o material foi apreendido, e o responsável pelo comércio foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele deverá responder pelo crime em liberdade.
A Festa do Peão de Barretos é o maior evento do gênero na América Latina.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.