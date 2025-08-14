15 de agosto de 2025
PC apreende produtos falsificados da Festa do Peão de Barretos

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
Itens apreendidos pela Polícia Civil de Barretos
Itens apreendidos pela Polícia Civil de Barretos

A Polícia Civil apreendeu, nesta quinta-feira, 14, centenas de produtos que utilizavam indevidamente a marca registrada da Festa do Peão de Barretos. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Seccional e da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Barretos.

Segundo a Polícia Civil, os policiais chegaram ao local, um comércio às margens da Rodovia Brigadeiro Faria Lima, após denúncias.

No estabelecimento, foram encontrados copos, canecas, bolsas, bonés e outros itens expostos para venda com a logomarca do evento, mas sem autorização para uso.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a prática configura crime contra o registro de marca, previsto na lei de propriedade industrial. Todo o material foi apreendido, e o responsável pelo comércio foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele deverá responder pelo crime em liberdade.

A Festa do Peão de Barretos é o maior evento do gênero na América Latina.

