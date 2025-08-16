Presente de casamento

Porque era maio, mês de casamentos, a loja tinha tido movimento grande todos os dias daquela semana. Era sábado e, aproveitando um instante mais tranquilo antes de baixar a porta, estava fazendo contas para ver a quanto chegava o valor de minhas comissões. Colegas me consideravam boa vendedora e tinha me esforçado muito nos últimos tempos, porque todo dinheiro seria bem-vindo: também era uma das que haviam escolhido aquele mês para se casar.

Entraria em licença na segunda-feira. Dona Lídia, minha patroa generosa, entendia a necessidade de uns dias para me preparar, embora não fosse fazer festa, só mesmo a cerimônia religiosa. Mas eu precisava agilizar algumas coisas: experimentar o vestido alugado porque havia emagrecido e tinha receio de que necessitasse de reparo; testar o penteado com a grinalda; verificar se o buquê estava pronto...

Já me ajeitava para encerrar o expediente quando vi entrar na loja a mulher morena e gordinha, de sorriso simpático. Logo de cara chamou minha atenção uma franja branca e larga nos seus cabelos negros, lisos e compridos. Parecia ansiosa mas me cumprimentou com um boa-tarde alegre enquanto tirava do rosto seus enormes óculos escuros. Usava jeans e uma blusa ampla que encurtava um pouco a sua silhueta. No conjunto aparentava leveza. Estava em busca de presente para uma noiva.