‘Decisão assertiva’, diz prefeito após escapar de cassação

Um dia após escapar da cassação por apenas um voto, o prefeito de Cristais Paulista, Elson Gomes (MDB), comemorou a permanência no cargo. Em entrevista ao programa A Hora É Essa!, da Rádio Difusora, nesta quinta-feira, 14, ele afirmou que os quatro vereadores que votaram por sua absolvição tiveram uma decisão "assertiva".

A sessão, realizada nessa quarta-feira, 13, durou mais de três horas e analisou suspeitas de irregularidades na administração municipal envolvendo recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

Dos nove vereadores de Cristais Paulista, quatro votaram pela permanência do emedebista no cargo e cinco pela cassação. Apesar de o placar ser desfavorável, Gomes continua no cargo, pois são necessários 2/3 dos votos — ou seja, seis — para afastar um prefeito. Faltou, portanto, apenas um voto para que ele perdesse o mandato.