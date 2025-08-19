Inscrições abertas para nova creche no Copacabana; veja detalhes

Pais e responsáveis devem ficar atentos: a nova Creche-Escola "Ivone Janone Moreira", no Residencial Copacabana, em Franca, está com inscrições abertas para crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses. A unidade terá capacidade inicial para mais de 150 alunos.

O cadastro deve ser feito exclusivamente de forma presencial na Central de Vagas da Secretaria da Educação, localizada no térreo do prédio da pasta, na avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, 550, Parque Francal. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A obra da creche está concluída e, após a formalização da parceria para gestão, será feita a instalação do mobiliário e demais estruturas internas. Seguindo o padrão do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), a nova unidade integra o pacote de creches construídas pela Prefeitura para ampliar o atendimento à educação infantil na cidade.