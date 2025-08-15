Corpo de Bombeiros de Franca alerta para risco de queimadas

Em meio ao terceiro dia de combate ao incêndio florestal de grandes proporções que atinge a serra de Rifaina, nessa quinta-feira, 14, a Capitã Sandra Elaine, do Corpo de Bombeiros de Franca, fez um alerta à população sobre o perigo das queimadas neste período de tempo seco.

Gravado diretamente da operação que mobiliza equipes desde terça-feira, 12, o comunicado reforça a necessidade de evitar práticas como a queima de lixo e a limpeza de terrenos com fogo. “Isso são ações que neste momento podem comprometer todo o ambiente”, destacou a capitã.

Ela também lembrou que, além de Rifaina, Franca registrou nesta semana incêndios significativos, como o que atingiu o bairro Santa Lúcia na quarta-feira, 13. “Foi algo devastador, consumiu grande parte, trouxe perigo para as casas e residências ali próximas”, afirmou.