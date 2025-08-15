15 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
TEMPORADA DE FOGO

Corpo de Bombeiros de Franca alerta para risco de queimadas

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Corpo de Bombeiros
Capitã Sandra, do Corpo de Bombeiros de Franca, no combate a incêndio na serra de Rifaina
Capitã Sandra, do Corpo de Bombeiros de Franca, no combate a incêndio na serra de Rifaina

Em meio ao terceiro dia de combate ao incêndio florestal de grandes proporções que atinge a serra de Rifaina, nessa quinta-feira, 14, a Capitã Sandra Elaine, do Corpo de Bombeiros de Franca, fez um alerta à população sobre o perigo das queimadas neste período de tempo seco.

Gravado diretamente da operação que mobiliza equipes desde terça-feira, 12, o comunicado reforça a necessidade de evitar práticas como a queima de lixo e a limpeza de terrenos com fogo. “Isso são ações que neste momento podem comprometer todo o ambiente”, destacou a capitã.

Ela também lembrou que, além de Rifaina, Franca registrou nesta semana incêndios significativos, como o que atingiu o bairro Santa Lúcia na quarta-feira, 13. “Foi algo devastador, consumiu grande parte, trouxe perigo para as casas e residências ali próximas”, afirmou.

O Corpo de Bombeiros pede que a população ajude na fiscalização e denuncie imediatamente qualquer pessoa que esteja cometendo este tipo de crime ambiental. O telefone do Corpo de Bombeiros é 193.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários