Pneu se solta e carro bate em mureta de rodovia em Franca

Um Volkswagen Golf vinho perdeu um pneu e bateu na mureta central da rodovia Cândido Portinari, próximo à alça de acesso à Vila São Sebastião, em Franca. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, 14, e o motorista não se feriu.

O veículo seguia pela rodovia quando o pneu se soltou, o que fez o condutor perder o controle e atingir a mureta. A parte frontal do carro ficou danificada. A Arteris, concessionária responsável pelo trecho, foi acionada e removeu o veículo.

Resgate simultâneo

Enquanto o guincho da Arteris levava o Golf para o local de manutenção, outro carro apresentou pane mecânica na mesma região e também precisou ser rebocado. Era uma Volkswagen Saveiro Robust.