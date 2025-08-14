15 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Pneu se solta e carro bate em mureta de rodovia em Franca

Por Lais Bachur e Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Lais Bachur/GCN
Carros sendo guinchados na rodovia Cândido Portinari, em Franca
Carros sendo guinchados na rodovia Cândido Portinari, em Franca

Um Volkswagen Golf vinho perdeu um pneu e bateu na mureta central da rodovia Cândido Portinari, próximo à alça de acesso à Vila São Sebastião, em Franca. O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira, 14, e o motorista não se feriu.

O veículo seguia pela rodovia quando o pneu se soltou, o que fez o condutor perder o controle e atingir a mureta. A parte frontal do carro ficou danificada. A Arteris, concessionária responsável pelo trecho, foi acionada e removeu o veículo.

Resgate simultâneo

Enquanto o guincho da Arteris levava o Golf para o local de manutenção, outro carro apresentou pane mecânica na mesma região e também precisou ser rebocado. Era uma Volkswagen Saveiro Robust.

Os dois veículos foram removidos sem registro de feridos.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários