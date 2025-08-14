15 de agosto de 2025
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
REFORÇO

Águia auxilia no combate a incêndio que já dura 3 dias em Rifaina

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Rifaina
Helicóptero Águia, da Polícia Militar, ajuda no combate às chamas em Rifaina
Pelo terceiro dia consecutivo, a Defesa Civil e a Guarda Civil Municipal de Rifaina seguem atuando no combate a um incêndio florestal que atinge a região desde a última terça-feira, 12. O incêndio começou próximo de um aterro, avançou sobre um canavial até chegar na serra de Rifaina, onde os esforços são concentrados para combater os focos de incêndio.

Segundo a Prefeitura de Rifaina, as equipes trabalham há mais de 48 horas sem descanso, de forma intensa e coordenada para conter as chamas e proteger a vegetação, a fauna e propriedades próximas.

Diante da complexidade da ocorrência e da dificuldade de acesso a alguns pontos, foi solicitado reforço ao Corpo de Bombeiros de Franca, que também acionou o helicóptero Águia, da Polícia Militar. A aeronave auxilia no combate pelo ar usando bolsões de água, enquanto brigadistas do Distrito de Alto Porã, em Pedregulho, reforçam as ações em solo.

A operação integra ainda equipes da Defesa Civil, brigadistas da Usina Buriti e voluntários, priorizando a segurança dos profissionais e da população. O objetivo é controlar totalmente o fogo o mais rápido possível, evitando novos focos e a expansão das chamas.

A Prefeitura de Rifaina reforça o apelo para que a população não realize queimadas e denuncie imediatamente qualquer foco de incêndio. “A prevenção é a melhor forma de proteger o meio ambiente e evitar riscos à vida”, informou em nota oficial.

