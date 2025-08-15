16 de agosto de 2025
EM FRANCA

Piscina do Poliesportivo reabre após problemas no aquecimento

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Prefeitura de Franca
Piscina do Complexo Poliesportivo de Franca
Piscina do Complexo Poliesportivo de Franca

Após seis anos fechada, a piscina do Complexo Poliesportivo de Franca foi reaberta em agosto de 2024, mas voltou a gerar reclamações ao ser interditada novamente em julho deste ano, menos de um ano após a reinauguração. Segundo a Prefeitura, o problema já foi reparado e a estrutura está em funcionamento.

Pais de atletas que representam Franca em competições estaduais dizem enfrentar dificuldades para encontrar locais adequados de treino e afirmam viver na incerteza quanto ao funcionamento da principal piscina pública da cidade.

Em julho, o portal GCN/Sampi mostrou que o espaço apresentava problemas como azulejos soltos e falhas no sistema de aquecimento. Parte das falhas foi corrigida, mas, segundo usuários, o funcionamento ainda não é pleno.

Carlos Henrique de Oliveira, pai de um atleta, disse que a piscina está em uso, mas o aquecedor vem sendo desligado. “A piscina voltou a funcionar parcialmente. Fizeram uma manutenção, mas não foi das melhores. O aquecedor, eles estão desligando. No frio, não atinge a temperatura necessária quando os atletas treinam”, afirmou.

"Assim, não tem treino. A piscina está arrumada, mas sem aquecimento adequado, não dá para usar", completou.

Na época da segunda paralisação, o vereador Gilson Pelizaro (PT) estimou que a compra de motores reserva para o sistema de aquecimento custaria cerca de R$ 10 mil. Disse que já havia cobrado a Prefeitura e que, se houvesse interesse da administração, o reparo poderia ser feito em poucas horas.

Prefeitura de Franca

A Secretaria de Esporte e Cultura informou que, durante o recesso das atividades no mês de julho, foram realizados serviços de revisão, manutenção e reparos nos sistemas de aquecimento, incluindo as bombas hidráulicas e os equipamentos responsáveis pelo aquecimento e filtragem da água.

A pasta acrescentou que as aulas e treinamentos foram retomados em 4 de agosto.

