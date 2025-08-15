Piscina do Poliesportivo reabre após problemas no aquecimento

Após seis anos fechada, a piscina do Complexo Poliesportivo de Franca foi reaberta em agosto de 2024, mas voltou a gerar reclamações ao ser interditada novamente em julho deste ano, menos de um ano após a reinauguração. Segundo a Prefeitura, o problema já foi reparado e a estrutura está em funcionamento.

Pais de atletas que representam Franca em competições estaduais dizem enfrentar dificuldades para encontrar locais adequados de treino e afirmam viver na incerteza quanto ao funcionamento da principal piscina pública da cidade.

Em julho, o portal GCN/Sampi mostrou que o espaço apresentava problemas como azulejos soltos e falhas no sistema de aquecimento. Parte das falhas foi corrigida, mas, segundo usuários, o funcionamento ainda não é pleno.