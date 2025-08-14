Morador provoca incêndio ao tentar queimar caixa de marimbondos

Um morador da Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca, provocou um incêndio após tentar queimar uma caixa de marimbondos na tarde desta quinta-feira, 14. As chamas se alastraram rapidamente pelo mato.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu à residência, localizada na Rua João de Araújo Malheiros, para conter o incêndio. O quintal possuía cerca de madeira e arame, árvores frutíferas e diversas plantações, o que facilitou a propagação das chamas.

As chamas não atingiram a estrutura da casa e ninguém ficou ferido, mas a vegetação e a plantação foram todas afetadas, inclusive a cerca de proteção.