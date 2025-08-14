Morador provoca incêndio ao tentar queimar caixa de marimbondos

Um morador da Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca, provocou um incêndio após tentar queimar uma caixa de marimbondos na tarde desta quinta-feira, 14. As chamas se alastraram rapidamente pelo mato.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu à residência, localizada na Rua João de Araújo Malheiros, para conter o incêndio. O quintal possuía cerca de madeira e arame, árvores frutíferas e diversas plantações, o que facilitou a propagação das chamas.
As chamas não atingiram a estrutura da casa e ninguém ficou ferido, mas a vegetação e a plantação foram todas afetadas, inclusive a cerca de proteção.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a rápida intervenção impediu que o incidente se agravasse.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
Franck da massa 19 horas atrásQue sujeito imbe. ...cil