Morador provoca incêndio ao tentar queimar caixa de marimbondos

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Laís Bachur/GCN
Quintal após as chamas se alastrarem e serem apagadas
Quintal após as chamas se alastrarem e serem apagadas

Um morador da Vila São Sebastião, na região Oeste de Franca, provocou um incêndio após tentar queimar uma caixa de marimbondos na tarde desta quinta-feira, 14. As chamas se alastraram rapidamente pelo mato.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu à residência, localizada na Rua João de Araújo Malheiros, para conter o incêndio. O quintal possuía cerca de madeira e arame, árvores frutíferas e diversas plantações, o que facilitou a propagação das chamas.

As chamas não atingiram a estrutura da casa e ninguém ficou ferido, mas a vegetação e a plantação foram todas afetadas, inclusive a cerca de proteção.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a rápida intervenção impediu que o incidente se agravasse.

Comentários

1 Comentários

  • Franck da massa 19 horas atrás
    Que sujeito imbe. ...cil