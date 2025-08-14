Empresário de Franca que baleou metalúrgico tem armas apreendidas

A Polícia Civil de Franca, através da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), apreendeu na manhã desta quinta-feira, 14, duas armas pertencentes a um empresário de 38 anos, acusado de tentar matar um metalúrgico, de 37 anos, no último dia 25 de julho. A ação ocorreu no Jardim Martins, e também envolveu diligências na empresa e residência do investigado.

O suspeito se apresentou voluntariamente na delegacia. Em uma das sedes de sua empresa, no Jardim Martins, durante as buscas, os agentes localizaram uma das armas usadas nos disparos dentro da metalúrgica. A outra foi encontrada na residência do acusado, localizada nas imediações de onde o crime aconteceu.

Segundo as apurações, o ataque ocorreu quando a vítima foi até a empresa para retirar placas de alumínio previamente negociadas com o suspeito. Ao chegar, conforme a polícia, foi trancada dentro do estabelecimento e ameaçada com uma barra de ferro pelo empresário e um funcionário. Na sequência, três tiros foram disparados - um deles atingiu de raspão a perna esquerda do metalúrgico.