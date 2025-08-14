Chef Henrique Fogaça participa da Festa da Achiropita em Franca

A Festa da Achiropita começará nesta sexta-feira, 15, e seguirá até domingo, 17, no calçadão da Rua Voluntários da Franca, no Centro da cidade. Durante os três dias, o evento celebrará a tradição italiana com música, gastronomia típica e ações de solidariedade.

No sábado, 16, o evento contará com um convidado especial: o chef e apresentador do MasterChef Brasil, Henrique Fogaça. Reconhecido em todo o país por seu talento culinário e estilo marcante, Fogaça vem à cidade para prestigiar a festa e apoiar o trabalho da Associação Flor da Vida, referência no acesso a tratamentos com cannabis medicinal.

Fogaça será o responsável pelo preparo do molho de tomate que acompanhará os canelones vendidos na barraca da associação. O cardápio terá opções de quatro queijos, presunto e queijo, e frango. Toda a renda obtida com as vendas será destinada à manutenção e ampliação do atendimento gratuito oferecido a pacientes que utilizam cannabis no tratamento de diferentes condições de saúde.