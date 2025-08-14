Câmara segue Prefeitura e encerra contrato com empreiteira

A Câmara Municipal de Franca acompanhou uma decisão da Prefeitura e anunciou, nesta quinta-feira, 14, o rompimento do contrato com a empresa responsável pela reforma do prédio do Legislativo.

A empreiteira Terra Incorporadora e Construtora Ltda ganhou a licitação para a execução de revitalização das praças Nossa Senhora da Conceição e Barão, no Centro da cidade e também da Câmara. No entanto, o serviço não andava nas duas frentes, apesar de seguidos aditamento nos prazos de entrega e valores. A rescisão do contrato entre Prefeitura e empresa foi anunciada na segunda-feira, 11.

O rompimento do contrato entre a Câmara Municipal e a empresa foi publicado no Diário Oficial do Município, nesta quinta-feira, 14, informando que o contrato para execução das obras em andamento foi encerrado em razão do reiterado descumprimento das obrigações contratuais pela empresa responsável.