Homem é preso por agredir mulher e enteadas no bairro Estação

Um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira e as enteadas na tarde dessa quarta-feira, 13, no bairro Estação, em Franca. A prisão ocorreu durante ação da Polícia Militar, após denúncia recebida via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

O indivíduo estava extremamente agressivo e portava um pedaço de cimento nas mãos. No momento da chegada dos policiais, parte da família estava do lado de fora da casa, enquanto a mulher permanecia no interior da residência.

O cabo A. Henrique e o soldado Gabriel entraram rapidamente e encontraram o homem em fúria. Ele tentou agredir uma das enteadas que estava com um bebê no colo, mas foi impedido pela intervenção dos agentes.