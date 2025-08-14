Homem é preso por agredir mulher e enteadas no bairro Estação

Um homem foi preso em flagrante após agredir a companheira e as enteadas na tarde dessa quarta-feira, 13, no bairro Estação, em Franca. A prisão ocorreu durante ação da Polícia Militar, após denúncia recebida via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).
O indivíduo estava extremamente agressivo e portava um pedaço de cimento nas mãos. No momento da chegada dos policiais, parte da família estava do lado de fora da casa, enquanto a mulher permanecia no interior da residência.
O cabo A. Henrique e o soldado Gabriel entraram rapidamente e encontraram o homem em fúria. Ele tentou agredir uma das enteadas que estava com um bebê no colo, mas foi impedido pela intervenção dos agentes.
Mesmo após ser contido e algemado, o agressor continuou resistindo dentro da viatura. Ele foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca, onde foi autuado em flagrante. O homem, que já tinha passagem por desacato, agora também responderá pela Lei Maria da Penha.
