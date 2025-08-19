Consumidora luta há 3 anos e meio para mudar nome na conta de luz

Juracy Mendes Caretta, residente na rua Joaquim Josi Sampaio, no Jardim Guanabara em Franca vive uma situação que, segundo ela, se arrasta desde o momento em que se mudou para a casa, há cerca de três anos e meio. Desde então, tenta, sem sucesso, alterar o nome do titular da conta de energia elétrica junto à CPFL Paulista.
Ela afirma que, nesse período, procurou por diversas vezes os canais de atendimento da concessionária para solicitar a mudança, mas nunca obteve retorno efetivo ou solução para o problema. “Já tentei várias vezes, mas nunca deu certo. Sempre pedem documentos, a gente envia, e depois não muda nada”, contou.
O problema burocrático acabou se transformando em transtorno maior no último dia 8 de agosto, quando a energia da residência foi cortada. De acordo com Juracy, não houve qualquer resolução do impasse antes da interrupção no fornecimento.
Na tarde da última quarta-feira, 13, ela disse que voltava para casa após um compromisso e foi surpreendida com a presença de funcionários da CPFL no endereço. A equipe retirou o lacre que bloqueava a ligação e restabeleceu o fornecimento de energia elétrica no imóvel.
A moradora diz que, mesmo com a religação, permanece sem entender por que não conseguiu realizar a alteração da titularidade ao longo de todo esse período. “Já faz mais de três anos que estou aqui e nunca consegui resolver isso”, reclamou.
O Portal GCN/Sampi entrou em contato com a CPFL Paulista para pedir esclarecimentos sobre o caso, incluindo os motivos da dificuldade na alteração do cadastro e o que levou ao corte de energia na semana passada. Até o momento, a empresa não apresentou uma resposta.
