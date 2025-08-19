Consumidora luta há 3 anos e meio para mudar nome na conta de luz

Juracy Mendes Caretta, residente na rua Joaquim Josi Sampaio, no Jardim Guanabara em Franca vive uma situação que, segundo ela, se arrasta desde o momento em que se mudou para a casa, há cerca de três anos e meio. Desde então, tenta, sem sucesso, alterar o nome do titular da conta de energia elétrica junto à CPFL Paulista.

Ela afirma que, nesse período, procurou por diversas vezes os canais de atendimento da concessionária para solicitar a mudança, mas nunca obteve retorno efetivo ou solução para o problema. “Já tentei várias vezes, mas nunca deu certo. Sempre pedem documentos, a gente envia, e depois não muda nada”, contou.

O problema burocrático acabou se transformando em transtorno maior no último dia 8 de agosto, quando a energia da residência foi cortada. De acordo com Juracy, não houve qualquer resolução do impasse antes da interrupção no fornecimento.