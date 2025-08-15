Show é cancelado após MP questionar fama de cantor e cachê

A Prefeitura de Pedregulho decidiu revogar a contratação do cantor Dell Cavalini e integrantes do “Clube da Viola” para se apresentarem na 38ª Feapp (Feira Agropecuária de Pedregulho), após recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo. O contrato, no valor de R$ 64 mil, havia sido firmado por inexigibilidade de licitação, que permite a dispensa de licitação para artistas consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública nacional.

Dell Cavalini é nascido na própria cidade e estava com show marcado para o próximo domingo, 17.

O caso chegou ao MP por meio de denúncia que questionava a notoriedade do artista, alegava valor acima do mercado e levantava suspeitas de que a contratação seria uma forma indireta de repasse de recursos a uma rádio local. O documento citava que Dell Cavalini não teria visibilidade nacional e que sua atuação estaria restrita a eventos regionais.