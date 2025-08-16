15 de agosto de 2025
CIÊNCIAS

1,6 mil alunos de Franca mergulham no tema 'Oceanos' em olimpíada

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Seduc
1.600 alunos francanos participam da Olimpíada de Ciências
Cerca de 1.600 estudantes da rede estadual da região de Franca participam, a partir desta quinta-feira, 14, da primeira fase da ONC (Olimpíada Nacional de Ciências) 2025. A competição, que se estende até sábado, 16, é uma das mais importantes do calendário escolar e envolve alunos desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio.

Nesta primeira etapa, as provas são realizadas de forma online, com questões objetivas de múltipla escolha. O tema central deste ano é "Oceanos", um convite para que os estudantes explorem a biodiversidade marinha, o ciclo da água e o papel dos mares no equilíbrio do planeta.

Em todo o Estado de São Paulo, mais de 115 mil alunos de 1.115 escolas estão inscritos na competição.

Os estudantes com as melhores pontuações nesta fase se classificarão para a segunda etapa, que acontecerá nos dias 11 e 12 de setembro e contará com provas dissertativas. Os vencedores receberão medalhas, certificados e, neste ano, os melhores colocados de São Paulo serão homenageados em uma cerimônia de premiação presencial inédita.

