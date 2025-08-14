Secretário elogia sinalização e cita abusos no trânsito francano

O novo secretário de Segurança e Trânsito de Franca, Osvaldo de Oliveira Júnior, o Major Júnior, concedeu entrevista nesta quinta-feira, 14, ao programa Show da Manhã, da Rádio Difusora, apresentado por Valdes Rodrigues. O principal tema da conversa foi a letalidade no trânsito de Franca.
Só em agosto, três acidentes fatais já foram registrados em Franca: um na avenida Presidente Vargas e dois em rotatórias — um na avenida Hélio Palermo e outro na avenida Ismael Alonso y Alonso. Todas as vítimas eram motociclistas.
O secretário ressaltou que a cidade é bem sinalizada e que a maioria dos acidentes ocorre por imprudência e excesso de velocidade. "A nossa cidade tem uma sinalização excelente. Apesar dos acidentes graves que acontecem em toda a cidade, Franca não é diferente, mas uma coisa que chama bastante atenção na nossa cidade, entre as cidades com população entre 300 e 399 mil habitantes, é que nós temos a menor taxa, o menor percentual de mortes no trânsito por 100 mil habitantes."
O Major Júnior acredita que o número de acidentes poderia ser menor. “Ainda mais se nós considerarmos que os acidentes, em sua maioria, ou quase totalidade na nossa cidade, não ocorrem por falhas mecânicas. As maiores vítimas no trânsito são pedestres, ciclistas e motociclistas.”
O secretário também destacou que a falta de educação no trânsito e o desrespeito à sinalização agravam ainda mais a situação. “Quando se desobedece um sinal, a pessoa não está ganhando nada mais que segundos. Quando excede a velocidade, coloca a vida em risco, anos de qualidade de vida em risco por segundo. Cabe a reflexão: vale a pena?”, finalizou.
