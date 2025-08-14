Secretário elogia sinalização e cita abusos no trânsito francano

O novo secretário de Segurança e Trânsito de Franca, Osvaldo de Oliveira Júnior, o Major Júnior, concedeu entrevista nesta quinta-feira, 14, ao programa Show da Manhã, da Rádio Difusora, apresentado por Valdes Rodrigues. O principal tema da conversa foi a letalidade no trânsito de Franca.

Só em agosto, três acidentes fatais já foram registrados em Franca: um na avenida Presidente Vargas e dois em rotatórias — um na avenida Hélio Palermo e outro na avenida Ismael Alonso y Alonso. Todas as vítimas eram motociclistas.

O secretário ressaltou que a cidade é bem sinalizada e que a maioria dos acidentes ocorre por imprudência e excesso de velocidade. "A nossa cidade tem uma sinalização excelente. Apesar dos acidentes graves que acontecem em toda a cidade, Franca não é diferente, mas uma coisa que chama bastante atenção na nossa cidade, entre as cidades com população entre 300 e 399 mil habitantes, é que nós temos a menor taxa, o menor percentual de mortes no trânsito por 100 mil habitantes."