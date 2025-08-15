Justiça dá sinal verde para escola cívico-militar em Franca

O cronograma de implantação do programa de escolas cívico-militares em São Paulo foi retomado, garantindo o avanço do modelo na Escola Estadual "Professor Antônio Fachada", no Parque Vicente Leporace, em Franca. A continuidade do projeto foi assegurada após uma vitória do Governo do Estado no Tribunal de Justiça, que derrubou uma liminar que suspendia o processo.

A ação judicial havia sido movida pela Apeoesp (Sindicato dos Professores), questionando o edital para a seleção de monitores. Com a nova decisão, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado) tem segurança jurídica para seguir com as próximas etapas.

O próximo passo é a retomada do processo seletivo para a contratação de policiais militares da reserva, que atuarão como monitores nas escolas. O resultado da seleção será divulgado em 26 de agosto.