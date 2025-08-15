Justiça dá sinal verde para escola cívico-militar em Franca

O cronograma de implantação do programa de escolas cívico-militares em São Paulo foi retomado, garantindo o avanço do modelo na Escola Estadual "Professor Antônio Fachada", no Parque Vicente Leporace, em Franca. A continuidade do projeto foi assegurada após uma vitória do Governo do Estado no Tribunal de Justiça, que derrubou uma liminar que suspendia o processo.
A ação judicial havia sido movida pela Apeoesp (Sindicato dos Professores), questionando o edital para a seleção de monitores. Com a nova decisão, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado) tem segurança jurídica para seguir com as próximas etapas.
O próximo passo é a retomada do processo seletivo para a contratação de policiais militares da reserva, que atuarão como monitores nas escolas. O resultado da seleção será divulgado em 26 de agosto.
De acordo com o cronograma estadual, os novos monitores devem iniciar suas atividades no dia 8 de setembro na EE "Antônio Fachada" e nas demais 99 escolas de diferentes cidades paulistas incluídas no programa. Eles passarão por capacitação com foco em segurança escolar, mediação de conflitos e cultura de paz.
Em Franca, três escolas haviam sido aprovadas pela comunidade escolar para aderir ao modelo, mas apenas a "Antônio Fachada" foi selecionada pelo Estado na lista final, com base em critérios técnicos.
Como funciona uma escola cívico-militar?
As escolas cívico-militares são instituições públicas de ensino regular com gestão compartilhada entre educadores e militares.
A parte pedagógica continua sob responsabilidade dos professores e profissionais da educação, enquanto monitores militares — vinculados à Polícia Militar ou às Forças Armadas — atuam na gestão educacional, implementando normas de convivência e medidas disciplinares.
O currículo escolar seguirá as diretrizes do Currículo Paulista. A seleção dos monitores será realizada pela Seduc, com apoio da Secretaria de Segurança Pública, que verificará a conduta dos candidatos.
Entre as normas previstas para as escolas cívico-militares estão:
- Hasteamento diário da bandeira nacional;
- Salas de aula com, no máximo, 30 alunos, sempre que possível;
- Avaliação do comportamento dos alunos com notas que vão de "Excepcional" (grau 10) a "Mau" (grau 0 a 2,99);
- Padrões específicos para corte de cabelo: curtos para meninos e presos para meninas.
A admissão de novos alunos será feita por matrícula ou transferência, conforme a disponibilidade de vagas. Algumas unidades podem exigir a realização de provas para o ingresso.
Jesuino 4 horas atrásCriação de um tipo de Juventude Hitlerista, adivinhe se não sairão todos de ideias da extrema-direita, amantes de armas e Conservadores Patriotas adeptos de golpismos e prontos para mais um 8 de janeiro quando o fascista da hora estalar os dedos?. Magistério é a ciência que deve cuidar de Educação Pública, da formação do cidadão, os princípios sociais que nasceram no Iluminismo, não é doutrinação cega e obediência marcial. Temos os meios e os lugares certos para formação de soldados, são as academias policiais e militares, quem quiser seguir nessa seara que se apresente voluntariamente sabendo já do que se trata, acho errado pegar um jovem ainda em formação intelectual e guia-lo com cabresto rigido de disciplina de medalha ou punição conforme o que o doutrinador, quase sempre um doutrinado tbm, determina o que é certo ou errado. Podem ver, filho de pobre sem expectativa de oportunide é que serão a quase maioria desses.. ...alunos?, para mim serão jovens arrigimentados. Quem tem condições de proporcionar uma educação de princípios da família e formação acadêmica tradicional não vai entregar os seus filhos a esse tipo de formação. E adivinhem se o Jair gosta desde tipo de escola?, então não preciso dizer mais nada, né?? Oremos....