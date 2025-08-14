Três são detidos em grande apreensão de drogas no Bonsucesso

Três suspeitos, sendo dois homens de 23 e 27 anos e um adolescente de 16, foram detidos pela Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Franca, durante uma operação realizada por volta das 17h30 dessa quarta-feira, 13, no bairro Jardim Bonsucesso.
A ação foi desencadeada após denúncias apontarem tráfico de drogas no imóvel investigado. Com um mandado de busca, os policiais entraram na residência e encontraram um verdadeiro arsenal de entorpecentes e objetos utilizados no preparo e comercialização das drogas.
Durante a revista, foram apreendidos quatro balanças de precisão, um rolo de plástico filme, dois cartões bancários, um prato, munição calibre .32, munição calibre 7.62, 79 micropontos de LSD, 228 gramas de maconha, 338 gramas de cocaína e um galão contendo quatro litros de lança-perfume.
Os dois maiores de idade foram presos em flagrante. Já o adolescente, que se apresentou como responsável pelo local, foi apreendido.
De acordo com a polícia, o suspeito acusado de 23 anos já tem passagens por furto e roubo. O homem de 27 anos é natural de Minas Gerais. O adolescente já havia sido detido anteriormente por desacato.
