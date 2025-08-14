Operação no Leporace prende traficante de 20 anos com drogas

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante de um homem de 20 anos no bairro Parque Vicente Leporace, em Franca, na tarde dessa quarta-feira, 13. A ação foi parte do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido após investigações e denúncias que apontavam o imóvel como ponto de venda de drogas.

Ao adentrarem na residência, os agentes localizaram materiais que evidenciam o tráfico: duas balanças de precisão, dezenas de saquinhos plásticos usados para embalar entorpecentes, uma pedra de crack pesando 50,90 gramas, quantidade suficiente para fracionar em mais de 100 porções, além de 41 papelotes de cocaína prontos para comercialização.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, foi conduzido à delegacia, autuado por tráfico de drogas e permanece preso.