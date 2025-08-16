Projeto escolar transforma alunos em protagonistas em Franca

Na Escola Estadual Adalgiza de José Gualtieri, em Franca, a professora Rita Muzzeti encontrou uma forma criativa de mostrar que a educação pública pode ser sinônimo de qualidade, inclusão e transformação social. Desde fevereiro, ela comanda o Almanaque, um projeto que vai muito além de registrar eventos pontuais: ele revela o dia a dia da escola, valoriza o trabalho dos professores e, principalmente, dá protagonismo aos alunos.

“O que eu queria era mostrar a rotina real da escola, não só divulgar uma festa ou um evento especial. Mostrar o professor ensinando, o aluno fazendo atividade, o talento que muitas vezes passa despercebido”, explica Rita. A ideia começou pequena, com poucas páginas, e cresceu rapidamente: a 13ª edição, prestes a ser lançada, tem 75 páginas.

O Almanaque é distribuído digitalmente nos grupos de WhatsApp da escola, separados por série, e chega diretamente aos pais. Essa aproximação tem surtido efeito: “Os pais confiam mais na escola, se sentem mais seguros ao verem o que os filhos estão aprendendo e como estão se desenvolvendo. Agora eles perguntam: ‘Rita, quando sai o próximo?’”, conta.

Descobrindo talentos escondidos