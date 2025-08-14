14 de agosto de 2025
TEMPO

Fim do frio: manhãs ficam mais quentes em Franca; veja previsão

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Arquivo/GCN
Céu visto de canteiro central da avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca
Céu visto de canteiro central da avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca

Os francanos devem se preparar para uma combinação de calor e tempo muito seco nos próximos dias. Enquanto as temperaturas se elevam, eliminando o frio intenso das manhãs, um alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para a baixa umidade relativa do ar coloca a cidade em estado de atenção.

Alerta de Baixa Umidade

O Inmet emitiu um alerta amarelo (perigo potencial) em relação à umidade relativa do ar, variando entre 20% e 30%, o que gera risco de incêndios florestais e à saúde. Nessa situação, as instuções são:

  • beba bastante líquido;
  • evite desgaste físico nas horas mais secas (geralmente à tarde);
  • evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
  • para mais informações, contate a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Previsão do tempo

A quinta-feira, 14, serve como um dia de transição. O amanhecer foi marcado por temperaturas baixas, com mínima de 1C e a presença de um leve nevoeiro pela manhã. No entanto, o sol predomina ao longo do dia, elevando a máxima para 2C, o que causa uma grande amplitude térmica. A noite será de céu limpo.

Na sexta-feira, 15, o frio da manhã já perde força. A mínima sobe para 1C e a máxima se mantém em 2C. O dia será de sol, mas com aumento de nuvens no período da tarde e à noite, sem chance de chuva.

Para o fim de semana, o calor se consolida. No sábado, 16, a temperatura mínima dá um salto considerável, chegando a 1C, o que proporcionará um amanhecer bem mais agradável. A tarde será de sol com algumas nuvens e máxima de 2C. À noite, o céu fica mais nublado, mas o tempo segue firme.

O domingo, 17, encerra o período com temperaturas ainda mais elevadas. A mínima prevista é de 1C e a máxima volta a atingir os 2C. O padrão de sol com muitas nuvens à tarde e à noite continua, e não há previsão de chuva.

