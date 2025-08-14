Fim do frio: manhãs ficam mais quentes em Franca; veja previsão

Os francanos devem se preparar para uma combinação de calor e tempo muito seco nos próximos dias. Enquanto as temperaturas se elevam, eliminando o frio intenso das manhãs, um alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para a baixa umidade relativa do ar coloca a cidade em estado de atenção.

Alerta de Baixa Umidade

O Inmet emitiu um alerta amarelo (perigo potencial) em relação à umidade relativa do ar, variando entre 20% e 30%, o que gera risco de incêndios florestais e à saúde. Nessa situação, as instuções são:

beba bastante líquido;

evite desgaste físico nas horas mais secas (geralmente à tarde);

evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

para mais informações, contate a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Previsão do tempo

A quinta-feira, 14, serve como um dia de transição. O amanhecer foi marcado por temperaturas baixas, com mínima de 12ºC e a presença de um leve nevoeiro pela manhã. No entanto, o sol predomina ao longo do dia, elevando a máxima para 29ºC, o que causa uma grande amplitude térmica. A noite será de céu limpo.