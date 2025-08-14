Fim do frio: manhãs ficam mais quentes em Franca; veja previsão

Os francanos devem se preparar para uma combinação de calor e tempo muito seco nos próximos dias. Enquanto as temperaturas se elevam, eliminando o frio intenso das manhãs, um alerta emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para a baixa umidade relativa do ar coloca a cidade em estado de atenção.
Alerta de Baixa Umidade
O Inmet emitiu um alerta amarelo (perigo potencial) em relação à umidade relativa do ar, variando entre 20% e 30%, o que gera risco de incêndios florestais e à saúde. Nessa situação, as instuções são:
- beba bastante líquido;
- evite desgaste físico nas horas mais secas (geralmente à tarde);
- evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;
- para mais informações, contate a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).
Previsão do tempo
A quinta-feira, 14, serve como um dia de transição. O amanhecer foi marcado por temperaturas baixas, com mínima de 12ºC e a presença de um leve nevoeiro pela manhã. No entanto, o sol predomina ao longo do dia, elevando a máxima para 29ºC, o que causa uma grande amplitude térmica. A noite será de céu limpo.
Na sexta-feira, 15, o frio da manhã já perde força. A mínima sobe para 13ºC e a máxima se mantém em 28ºC. O dia será de sol, mas com aumento de nuvens no período da tarde e à noite, sem chance de chuva.
Para o fim de semana, o calor se consolida. No sábado, 16, a temperatura mínima dá um salto considerável, chegando a 16ºC, o que proporcionará um amanhecer bem mais agradável. A tarde será de sol com algumas nuvens e máxima de 28ºC. À noite, o céu fica mais nublado, mas o tempo segue firme.
O domingo, 17, encerra o período com temperaturas ainda mais elevadas. A mínima prevista é de 17ºC e a máxima volta a atingir os 29ºC. O padrão de sol com muitas nuvens à tarde e à noite continua, e não há previsão de chuva.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.